Roma-Juventus: la moviola. Rapido check del VAR sul 3-1 di Malen, ma l'attaccante parte in posizione regolare

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena l'attesissimo scontro diretto tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A, e l'arbitro del big match è Simone Sozza. Il direttore di gara è coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Lo Cicero, mentre il IV Uomo è Sacchi. Al VAR c'è Di Bello, Di Paolo è l'AVAR.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

65' - La Roma vola sul 3-1 e la firma è di Donyell Malen, lanciato in profondità da Manu Koné: il centravanti scappa alla difesa avversaria, si presenta davanti a Mattia Perin e lo supera con uno scavetto. Rapido check del VAR per valutare la posizione dell'attaccante olandese, ma è tutto regolare e l'arbitro convalida il gol.