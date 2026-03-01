Roma-Juventus, Gasperini deluso da Cristante: "Ma come sta giocando?". Poi la battuta della panchina a Gritti: "Ndicka sta diventando un attaccante!"

Allo Stadio Olimpico va in scena il super scontro diretto tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini non è affatto contento della prestazione di Bryan Cristante, il quale ha perso diversi palloni sanguinosi nel primo tempo: "Ma come sta giocando?", le parole dell'allenatore giallorosso al vice Tullio Gritti riportate da DAZN.

Successivamente il secondo di Gasp ha ricevuto diversi complimenti per lo studio dei calci d'angoli e proprio da uno di essi è nato il gol del 2-1 firmato da Evan Ndicka: "State facendo diventare Ndicka un attaccante!", il commento di un membro della panchina.