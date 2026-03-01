Roma-Juventus, Gasperini punta su Rensch e Pisilli: saranno in campo dal 1'

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico l'attesissima sfida tra Roma e Juventus, valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Si tratta di una partita cruciale in chiaveChampions League, dato che i giallorossi sono quarti in classifica con 50 punti e i bianconeri sono sesti a quota 46. Gian Piero Gasperini deve affrontare un'emergenza sulla trequarti a causa dell'assenza di Matias Soulé e alle condizioni fisiche non perfette di Paulo Dybala, motivo per cui punterà su Niccolò Pisilli. Come rivelato da Angelo Mangiante di Sky Sport, il centrocampista classe 2004 (in gol nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese) partirà dal primo minuto: resta da capire se giocherà al fianco di Manu Koné (con Bryan Cristante avanzato sulla trequarti) o in coppia con Lorenzo Pellegrini alle spalle di Donyell Malen.

Classe 2004, 21 anni Pisilli.

Stasera giocherà dal 1' la sfida Champions tra #RomaJuve

Spalletti lo ha fatto esordire in nazionale dopo aver parlato con De Rossi entusiasta di Pisilli.

Spalletti ci ha creduto, come Gasperini che lo ha atteso e ora ha piena fiducia in lui ? pic.twitter.com/as2aTcWLHO — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 1, 2026





Come aggiunto da Filippo Biafora de Il Tempo, anche Devyne Rensch giocherà dal primo minuto. Il terzino olandese non scende in campo dal 29 gennaio, quando entrò al 64' della sfida contro il Panathinaikos al posto di Zeki Celik.

Occasione per Devyne #Rensch e Niccolò #Pisilli: prevista la loro presenza dal primo minuto contro la Juventus#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 1, 2026



