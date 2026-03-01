ROMA-JUVENTUS: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Allo Stadio Olimpico va in scena una delle partite più importanti della stagione e alle ore 20:45 la Roma affronterà la Juventus nel delicatissimo scontro diretto per la Champions League. I giallorossi si trovano al quarto posto in classifica con 50 punti, mentre i bianconeri sono sesti a quota 46.

Gasperini dovrà fare a meno di Hermoso e Soulé, ma è pronto a schierare la migliore formazione possibile. A difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Ndicka-Ghilardi, sulle fasce Rensch (a sorpresa dovrebbe prendere il posto di Celik) e Wesley e a centrocampo la coppia Cristante-Koné. Sulla trequarti al fianco di Pellegrini spazio a Pisilli (in vantaggio su Zaragoza) e i due agiranno alle spalle di Malen.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV E IN STREAMING

Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.

JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

LE QUOTE

ROMA-JUVENTUS 1 X 2 EUROBET 2.60 2.95 2.95 SISAL 2.60 3.00 3.00 PLANETWIN365 2.70 2.95 2.95 SNAI 2.70 2.90 3.00

