ROMA-JUVENTUS: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Allo Stadio Olimpico va in scena una delle partite più importanti della stagione e alle ore 20:45 la Roma affronterà la Juventus nel delicatissimo scontro diretto per la Champions League. I giallorossi si trovano al quarto posto in classifica con 50 punti, mentre i bianconeri sono sesti a quota 46.
Gasperini dovrà fare a meno di Hermoso e Soulé, ma è pronto a schierare la migliore formazione possibile. A difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Ndicka-Ghilardi, sulle fasce Rensch (a sorpresa dovrebbe prendere il posto di Celik) e Wesley e a centrocampo la coppia Cristante-Koné. Sulla trequarti al fianco di Pellegrini spazio a Pisilli (in vantaggio su Zaragoza) e i due agiranno alle spalle di Malen.
DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV E IN STREAMING
Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.
JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.
LE QUOTE
|ROMA-JUVENTUS
|1
|X
|2
|EUROBET
|2.60
|2.95
|2.95
|SISAL
|2.60
|3.00
|3.00
|PLANETWIN365
|2.70
|2.95
|2.95
|SNAI
|2.70
|2.90
|3.00
LR24