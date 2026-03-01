Roma-Juventus, Conceicao: "Bel gol, ha aiutato la squadra. Pareggio meritato"

Francisco Conceicao, autore del primo gol bianconero nel match tra Roma e Juventus che si è concluso 3-3, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita, commentato la rete e la sua prestazione. Queste le sue dichiarazioni.

Gol pazzesco…

“Bel gol. Sono molto più felice di ciò che abbiamo fatto dopo il 3-1, era difficile rimontare. Abbiamo fatto un grande lavoro, è un pareggio meritato e se c’era una squadra che doveva vincere era la nostra. Abbiamo avuto tante opportunità per fare meglio”.

Avevi già rivisto il gol?

“Sì, me l’avevano mandato i miei fratelli. Mi hanno fatto i complimenti e mi hanno detto: ‘Bravo, devi rischiare’. Io rischio al massimo, ci provo sempre. Questo gol ha aiutato la squadra ed è la cosa più importante”.

La finalizzazione è ciò che devi migliorare?

“Sì. Per diventare di un altro livello devo fare più gol e sono il primo a saperlo. Voglio lavorare tanto su questo. Ho avuto tante opportunità per segnare e sono il primo a starci male quando non segno. Chi gioca alla Juventus deve segnare e io sto lavorando su questo aspetto”.