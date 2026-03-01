Roma-Juventus con almeno 6 gol all'Olimpico: è solo la quarta volta in Serie A

l big match tra Roma e Juventus, andato in scena allo Stadio Olimpico, entra di diritto nella storia della sfida per l'alto numero di reti segnate. A evidenziare la particolarità del risultato è il portale di statistica Opta, che ha sottolineato la rarità dell'evento. È infatti solamente la quarta volta nella storia della Serie A che una sfida tra giallorossi e bianconeri disputata nella Capitale termina con almeno sei gol totali nel tabellino.

Per ritrovare precedenti simili bisogna risalire al pirotecnico 3-4 del gennaio 2022. Prima ancora, è necessario tornare indietro di sessant'anni, al pareggio per 3-3 del gennaio 1962. Il primo precedente risale invece al primo dopoguerra, con la vittoria per 5-1 della Juventus nel novembre del 1946.