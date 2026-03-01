Roma-Juventus, 351esima presenza in giallorosso per Cristante: agganciato Tommasi all'undicesimo posto della classifica all-time

Allo Stadio Olimpico va in scena l'attesissimo scontro diretto tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A, e si tratta di una sfida davvero speciale per Bryan Cristante. Partito in campo dal primo minuto, il centrocampista classe '95 ha messo a referto la presenza numero 351 con la maglia giallorossa in tutte le competizioni (condite da 21 reti e 23 passaggi vincenti) e ha agganciato Damiano Tommasi all'undicesimo posto della classifica all-time dei giocatori con più partite con la Roma. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2018, Cristante è soltanto a 13 gare dalla decima posizione occupata dallo storico portiere giallorosso Guido Masetti.