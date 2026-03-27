Napoli, Lukaku di nuovo ai ferri corti: se non tornerà dal Belgio entro martedì sarà fuori rosa

Nonostante ci sia la sosta per le nazionali, in casa Napoli si stanno vivendo ore particolarmente calde e il protagonista della clamorosa vicenda è Romelu Lukaku. Nei giorni scorsi il centravanti aveva raggiunto il ritiro del Belgio e, in accordo con lo staff medico, aveva deciso di non partire con la squadra per le amichevoli negli Stati Uniti. L'attaccante sarebbe dovuto quindi tornare in Campania per continuare ad allenarsi a Castel Volturno, ma tutto questo non è mai accaduto: Lukaku ha scelto di restare nella sua terra natale per tutta la settimana e di allenarsi con il preparatore atletico personale, comunicando alla società partenopea che non sarebbe tornato e scatenando l'ira del club. Ad oggi il trentaduenne si trova ancora in Belgio e, come rivelato dall'emittente televisiva, il Napoli gli ha dato un ultimatum: se non sarà a Castel Volturno entro martedì sarà ufficialmente fuori rosa.

ULTIM'ORA NAPOLI

Caso #Lukaku, continua braccio di ferro con il club

Se non si presenta entro martedì sarà fuori rosa#SkySport #SerieA #Napoli — skysport (@SkySport) March 27, 2026





Non è la prima volta che Lukaku è protagonista di episodi controversi, dato che anche al Chelsea e all'Inter si verificarono situazioni simili. I Blues spesero 115 milioni di euro per acquistarlo nell'estate del 2021, ma a dicembre fu temporaneamente messo fuori rosa per un'intervista a Sky Sport in cui ammise di voler tornare all'Inter e in estate fu ceduto proprio ai nerazzurri. L'anno seguente, invece, mandò su tutte le furie la Beneamata: l'Inter aveva chiuso il suo dal Chelsea per 40 milioni totali, ma né l'attaccante né l'agente risposero al telefono poiché stavano trattando con la Juventus alle spalle dei nerazzurri. La società milanese decise quindi di non procedere con l'acquisto nonostante la riapertura da parte del centravanti, il quale alla fine si trasferì alla Roma negli ultimi giorni di mercato.