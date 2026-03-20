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Lesione al flessore per Koné, fuori un mese: Soulé in gruppo dalla prossima settimana

20/03/2026 alle 17:10.
butez-kone

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Gli esami a cui si è sottoposto Manu Koné hanno infatti rilevato una lesione al flessore per il francese, che come confermano da Trigoria ne avrà per un mese e con ogni probabilità salterà le sfide contro Lecce e Inter. Si intravede uno spiraglio di luce, invece, per Matias Soulé. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, l'argentino è pronto a tornare in gruppo dalla prossima settimana.