Lesione al flessore per Koné, fuori un mese: Soulé in gruppo dalla prossima settimana

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Gli esami a cui si è sottoposto Manu Koné hanno infatti rilevato una lesione al flessore per il francese, che come confermano da Trigoria ne avrà per un mese e con ogni probabilità salterà le sfide contro Lecce e Inter. Si intravede uno spiraglio di luce, invece, per Matias Soulé. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, l'argentino è pronto a tornare in gruppo dalla prossima settimana.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno fatto emergere una lesione al flessore per Manu #Koné. Per Mati #Soulé il primo approccio in gruppo è previsto per la prossima settimana #ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 20, 2026



