Lecce, Sottil salta la Roma: prevista visita specialistica per la lombosciatalgia (COMUNICATO)

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la trentesima giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco, allenatore dei salentini deve fare i conti con diverse assenze e tra gli indisponibili c'è anche Riccardo Sottil. L'esterno offensivo nei prossimi giorni si sottoporrà a una visita specialistica per risolvere la lombosciatalgia. Ecco il report medico: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Riccardo Sottil, a seguito del persistere della lombosciatalgia, sarà assente in questi giorni in quanto si sottoporrà ad ulteriore visita specialistica".

(uslecce.it)