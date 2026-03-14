Lecce, si ferma Coulibaly: problema muscolare, a rischio per la sfida con la Roma

Il Lecce di Eusebio Di Francesco deve fare i conti con uno stop forzato dopo la trasferta di Napoli. Lassana Coulibaly è stato infatti costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare accusato durante la prima frazione di gioco. Il centrocampista maliano ha cercato di restare in partita fino al duplice fischio, ma il dolore lo ha obbligato alla resa definitiva durante l'intervallo. Al suo posto, per l'inizio della ripresa, è subentrato Omri Gandelman.

Le condizioni di Coulibaly verranno monitorate attraverso esami strumentali nelle prossime ore per stabilire l'entità dell'infortunio. La sua presenza è in forte dubbio per il prossimo impegno di campionato: domenica 22 marzo, alle ore 18:00, il Lecce farà visita alla Roma allo Stadio Olimpico.