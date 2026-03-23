Lazio, Taylor: "Sento spesso Rensch, aspettiamo con ansia il derby. L'odio sportivo tra i biancocelesti e la Roma è profondo"

VI.NL - Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, ha rilasciato un'intervista al portale olandese e tra i vari temi trattati si è soffermato sul Derby della Capitale e sulla rivalità con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi sento spesso con il mio amico Devyne Rensch (suo ex compagno di squadra all'Ajax, ndr), ma la prima cosa che mi ha detto è stata: 'Qui non possiamo assolutamente girare per la città insieme'. L'odio sportivo tra Lazio e Roma è incredibilmente profondo. Il 17 maggio ci sarà il derby ed è una partita che entrambi aspettiamo con ansia".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE