Inter, in dubbio Calhanoglu: allenamenti ancora a parte con la Turchia, da valutare il recupero per la Roma

Cresce la preoccupazione in casa Inter per le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, impegnato con la nazionale turca, è in dubbio non solo per la finale dei playoff contro il Kosovo, ma anche per il big match di campionato contro la Roma in programma domenica prossima, 5 aprile. Dopo aver abbandonato il campo nei minuti finali della sfida contro la Romania per un fastidio al polpaccio sinistro, il calciatore non ha ripreso gli allenamenti con il resto del gruppo. Secondo quanto riferito dalla stampa turca, nella seduta di sabato Calhanoglu si è limitato a una corsa leggera individuale, senza partecipare al lavoro con il pallone.

Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato un semplice problema di crampi, l'impossibilità di allenarsi regolarmente suggeriscono cautela. Lo staff medico dell'Inter resta in contatto con quello della Turchia per valutare l'entità dell'infortunio. Per il tecnico Cristian Chivu si tratterebbe di una perdita pesante in vista della ripresa del campionato, dove i nerazzurri sono attesi dallo scontro con la Roma.