Giudice Sportivo: respinto il ricorso della Roma per Wesley, salterà Roma-Lecce. Mancini ed El Aynaoui in diffida, prima sanzione per Ghilardi

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato le decisioni disciplinari relative alla 29ª giornata di Serie A. Il focus principale in casa giallorossa riguardava il ricorso d'urgenza presentato dalla società per l'espulsione di Wesley durante Como-Roma, basato sull'ipotesi di uno scambio di persona in occasione del primo cartellino giallo. La Roma aveva inoltrato una segnalazione (ex art. 61, comma 2 CGS) sostenendo che il fallo al 19° della ripresa fosse stato commesso da Devyne Rensch e non dal brasiliano. Tuttavia, il Giudice Sportivo ha rigettato l'istanza dopo aver acquisito il supplemento di istruttoria dal direttore di gara Davide Massa, il quale ha chiarito che "il calciatore n. 38 del Como Diao era contrastato in maniera regolare dal calciatore n. 2 della Roma Rensch ma, al contempo, subiva un intervento falloso dal calciatore n. 43 della Roma Wesley".

Anche il controllo della sala VAR ha confermato la decisione di campo: nel comunicato si legge che Michael Fabbri ha attestato di aver effettuato il check "senza ritenere che ci fossero i presupposti per l’intervento del VAR ai sensi del Protocollo". Di conseguenza, il Giudice "dichiara di non poter applicare quanto previsto all’art. 61 comma 2 in ordine alla segnalazione della Soc. Roma", confermando per Wesley la "squalifica per una giornata effettiva di gara". Il difensore salterà dunque il match contro il Lecce.

Tra gli altri provvedimenti riguardanti la Roma, si registra la prima ammonizione stagionale per Daniele Ghilardi. Restano inoltre in diffida Gianluca Mancini e Neil El Aynaoui. Nel resto della Serie A, spicca lo stop di un turno per l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, sanzionato per aver "criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale".

(legaseriea.it)