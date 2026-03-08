Genoa-Roma, terzo gol consecutivo per Ndicka in Serie A: è il primo difensore giallorosso a riuscirci nell’era dei tre punti

Evan Ndicka entra nella storia della Roma. Con il gol realizzato contro il Genoa, il difensore giallorosso ha stabilito un primato particolare. Come evidenziato da Opta, infatti, l'ivoriano è il primo difensore giallorosso a segnare almeno una rete in tre partite consecutive di Serie A nell’era dei tre punti. Un dato che certifica il grande momento di forma del centrale, sempre più decisivo anche in zona offensiva. Oltre alla solidità difensiva, il numero 5 sta dunque avendo anche un contributo importante sotto porta con i gol nelle tre gare con Cremonese, Juventus e Genoa.

3 - Evan Ndicka is the first Roma defender to score at least one goal in three consecutive Serie A games in the three points for a win era. Unlocked.#GenoaRoma pic.twitter.com/lQn6oPNlHE — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 8, 2026



