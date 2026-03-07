Genoa-Roma, Ostigard: "Difficile, ma nel nostro stadio tutto è possibile. Malen è molto forte"

SKY SPORT - Alla vigilia della delicata sfida casalinga contro la Roma, in programma domani alle 18:00, il difensore del Genoa Leo Ostigard ha presentato il match ai microfoni dell'emittente televisivi. Il centrale norvegese è consapevole delle difficoltà dell'incontro, ma ha sottolineato la fiducia del gruppo nel fattore campo.

"Si tratta di una partita importante per noi, contro una grande squadra", ha dichiarato Ostigard. "Un appuntamento difficile, ma tutto è possibile nel nostro stadio. Proveremo a vincere". Il difensore dovrà vedersela con uno degli attaccanti più in forma del campionato, Donyell Malen: "È un giocatore molto forte, l'ho osservato nell'ultima partita contro la Juventus e ha giocato molto bene. Per me sarà sempre importante difendere bene e provare a non subire gol".