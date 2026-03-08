Genoa-Roma, l'ex arbitro Calvarese: "Manca un rigore per i giallorossi. Il braccio largo di Malinovskyi è punibile" (FOTO e VIDEO)

La Roma cade allo Stadio Ferraris e perde 2-1 contro il Genoa di De Rossi in occasione della ventottesima giornata di Serie A. Continua a far discutere un possibile calcio di rigore non concesso ai giallorossi per un tocco di braccio di Ruslan Malinovskyi sul tiro di Manu Koné e l'episodio, che ha mandato Gian Piero Gasperini su tutte le furie , è stato commentato anche dall'ex arbitro Giampaolo Calvarese: "Partita ben arbitrata da Colombo, che azzecca dal campo il rigore su Ellertsson fino all'episodio di Koné - le sue parole su Instagram -. Sul tiro del calciatore della Roma Malinovskyi esce alla disperata cercando di opporsi alla conclusione e sul fallo di mano non ci sono dubbi: è vero che la palla sfiora prima il petto ma la traiettoria cambia di pochissimo, il braccio destro rivolto verso la porta è assolutamente largo e vuole allargare la figura. Questo è sempre punibile. Il dubbio può essere sul dentro o fuori area, ma allargando l'immagine l'impatto sembra assolutamente sulla linea dell'area o addirittura dentro. Manca un calcio di rigore. In diretta si può fare fatica, ma dal VAR, con tutte le telecamere, è abbastanza chiaro".



