GENOA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Venturino e Tsimikas titolari, Cristante in panchina (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

08/03/2026 alle 16:00.
genoa-roma-serie-a-copertina

La Roma vuole dimenticare il pareggio contro la Juventus e difendere il quarto posto in classifica: oggi alle ore 18 gli uomini di Gasperini affronteranno il Genoa di De Rossi in occasione della ventottesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano in quarta posizione in classifica con 51 punti, mentre il Grifone è quindicesimo a quota 27.

Gasperini effettua diversi cambi in vista delle tante partite ravvicinate: a difesa della porta di Svilar c'è il trio composto da Mancini-Ndicka-Celik, mentre sulle fasce Rensch e Tsimikas. A centrocampo turno di riposo per Cristante, motivo per cui Koné Pisilli giocano dal 1'. Sulla trequarti il duo Pellegrini-Venturino alle spalle dell'intoccabile Malen.

IL TABELLINO

GENOA: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekhator, Ekuban.
A disp.:
All.: De Rossi.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Pellegrini, Venturino; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Ghilardi, Cristante, El Aynaoui, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
All.: Gasperini.

Arbitro: Colombo. Assistenti: M. Rossi - Vecchi. IV Uomo: Bonacina. VAR: Mazzoleni. AVAR: Manganiello.

PREPARTITA

17:00 - Ecco la formazione ufficiale del Genoa.


16:59 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.


16:53 - La Roma è arrivata allo Stadio Luigi Ferraris.


16:43 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione ufficiale della Roma.


16:27 - Uno sguardo all'interno dello spogliatoio della Roma.



16:03 - Ecco una panoramica dello Stadio Luigi Ferraris a due ore dal calcio d'inizio.