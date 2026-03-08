GENOA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Venturino e Tsimikas titolari, Cristante in panchina (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

La Roma vuole dimenticare il pareggio contro la Juventus e difendere il quarto posto in classifica: oggi alle ore 18 gli uomini di Gasperini affronteranno il Genoa di De Rossi in occasione della ventottesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano in quarta posizione in classifica con 51 punti, mentre il Grifone è quindicesimo a quota 27.
Gasperini effettua diversi cambi in vista delle tante partite ravvicinate: a difesa della porta di Svilar c'è il trio composto da Mancini-Ndicka-Celik, mentre sulle fasce Rensch e Tsimikas. A centrocampo turno di riposo per Cristante, motivo per cui Koné e Pisilli giocano dal 1'. Sulla trequarti il duo Pellegrini-Venturino alle spalle dell'intoccabile Malen.
IL TABELLINO
GENOA: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekhator, Ekuban.
A disp.:
All.: De Rossi.
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Pellegrini, Venturino; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Ghilardi, Cristante, El Aynaoui, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
All.: Gasperini.
Arbitro: Colombo. Assistenti: M. Rossi - Vecchi. IV Uomo: Bonacina. VAR: Mazzoleni. AVAR: Manganiello.
PREPARTITA
17:00 - Ecco la formazione ufficiale del Genoa.
⤵️ La nostra formazione per #GenoaRoma pic.twitter.com/R90EuoOgeN
— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 8, 2026
16:59 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.
La nostra formazione per #GenoaRoma ?#ASRoma pic.twitter.com/uIWAuAUl5E
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 8, 2026
16:53 - La Roma è arrivata allo Stadio Luigi Ferraris.
? Arrivati al Ferraris #ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/41RhYYJPin
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 8, 2026
16:43 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione ufficiale della Roma.
Formazione Ufficiale #Roma #GenoaRoma
3-4-2-1
Svilar
---
Mancini
NDicka
Celik
---
Rensch
Konè
Pisilli
Tsimikas
---
Pellegrini
Venturino
----
Malen pic.twitter.com/aYF4140AIp
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 8, 2026
16:27 - Uno sguardo all'interno dello spogliatoio della Roma.
⚪️?? Tutto pronto nello spogliatoio #ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/mzjPjAUgJJ
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 8, 2026
? The dressing room is set#ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/AitUr7WdHc
— AS Roma English (@ASRomaEN) March 8, 2026
16:03 - Ecco una panoramica dello Stadio Luigi Ferraris a due ore dal calcio d'inizio.
? ?️ #ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/5Ga2BLWWQa
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 8, 2026