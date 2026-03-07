Clicky

Genoa-Roma, i convocati di Gasperini: out Soulè ed Hermoso

07/03/2026 alle 17:06.
Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Ancora out Matias Soulè e Mario Hermoso, oltre ai lungo degenti Paulo Dybala, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. Squalificato Wesley, Questi gli uomini a disposizione:

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

(asroma.com)

