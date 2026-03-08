Genoa-Roma, Gasperini punta sull'ex Venturino: il classe 2006 sarà titolare

Alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Luigi Ferraris il match tra Genoa e Roma, valido per la ventottesima giornata di Serie A. Come rivelato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare su Lorenzo Venturino: il classe 2006 scenderà in campo dal primo minuto. Per lui si tratta di una partita davvero speciale, dato che a gennaio ha lasciato proprio il Grifone (club in cui è cresciuto) per trasferirsi nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.



