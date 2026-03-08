Genoa-Roma, Gasperini e le indicazioni a Mancini: "Mancio mettila... mettila bassa". Poi a Pellegrini: "Gioca più vicino a Malen, non lasciamolo da solo"

A Marassi la Roma sta sfidando il Genoa di Daniele De Rossi, che con la propria aggressività sta mettendo in difficoltà i giallorossi. Del match fino ad ora non è soddisfatto Gian Piero Gasperini che sta continuando a dare indicazioni ai suoi. In particolare a Gianluca Mancini, al quale sta cercando di far innescare la potenza di Donyell Malen. Il tecnico della Roma al difensore: "Mancio mettila... mettila bassa". Gasperini ha poi stuzzicato Lorenzo Pellegrini, dicendogli di dare supporto all'olandese: "Pelle gioca più vicino a Malen, non lasciamolo da solo".