GENOA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole continuare a difendere il quarto posto in classifica e oggi alle ore 18 affronterà il Genoa di De Rossi in occasione della ventottesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano in quarta posizione con 51 punti, mentre il Grifone è quindicesimo a quota 27.

A difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Ndicka-Ghilardi (in vantaggio su Celik), sulle fasce Rensch è sicuro di un posto mentre è in corso il ballottaggio tra Tsimikas e Celik (il quale potrebbe essere arretrato a braccetto). A centrocampo possibile turno di riposo per Cristante, con Koné e Pisilli pronti dal 1'. Bryan però potrebbe trovare spazio sulla trequarti e si gioca una maglia con Pellegrini e Venturino (in campo due su tre). In attacco, ovviamente, confermato Malen.

DOVE VEDERE GENOA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Genoa-Roma sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martín; Vitinha, Colombo.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Koné, Cristante, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen.

LE QUOTE

GENOA-ROMA 1 X 2 EUROBET 4.20 3.10 1.99 SISAL 4.50 3.10 2.00 PLANETWIN365 4.35 3.10 2.00 SNAI 4.25 3.15 1.95

