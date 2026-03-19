Genoa, De Rossi esalta Marcandalli: "Mi ricorda Rudiger ai tempi della Roma"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla crescita di Alessandro Marcandalli. Il tecnico ha paragonato il difensore classe 2002 ad Antonio Rudiger ai tempi della Roma, suo ex compagno di squadra in giallorosso. Ecco le sue parole: "Marcandalli è un 2002, ha fatto esperienza in B e in A. A me ha colpito da subito. Il giocatore sta dando più costanza ed è più tranquillo. Capisce tutto e ha qualità fisiche da Champions League, da giocatori che vanno di moda adesso. Deve mettere un po’ di dominio del pallone e un po’ di letture, ma la sua fisicità è quella che hanno i difensori dell’Arsenal o del Chelsea. Mi ricorda i primi anni di Rudiger alla Roma, un giocatore acerbo ma che fisicamente era una forza della natura".