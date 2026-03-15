Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro il Verona: "Era una settimana che volevo esultare, ma contro la Roma non potevo"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa in seguito all'importantissima vittoria per 0-2 nello scontro diretto in casa dell'Hellas Verona e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del successo contro la Roma. Ecco le sue parole: "Erano sette giorni che volevo esultare, la scorsa non potevo (contro la Roma, ndr). Era importante vincere, anche in virtù degli scontri diretti. Sottovalutare questa partita era un incubo, ci ho pensato tutta la settimana, ma avevo visto la squadra allenarsi bene e quindi ero sereno".