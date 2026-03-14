FOTO - Verso Como-Roma, i giallorossi in partenza per la trasferta lombarda

La Roma si è messa in viaggio nel pomeriggio alla volta della Lombardia per la sfida contro il Como, valida per la 29ª giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini ha lasciato il centro sportivo di Trigoria e si è diretta all’aeroporto per raggiungere Como in vista del match di domani alle ore 18:00.

La partita dello stadio Giuseppe Sinigaglia rappresenta uno snodo cruciale per la stagione. Roma e Como si presentano infatti alla sfida appaiate in classifica, rendendo l'incontro uno scontro diretto per la conquista di un piazzamento nella prossima Champions League. Di seguito le immagini della squadra alla partenza.



