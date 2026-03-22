FOTO: Roma-Lecce 0-0 (HT)

30a giornata di Serie A, appuntamento che assume un peso specifico enorme per la Roma. Dopo le recenti battute d’arresto, i giallorossi sono scivolati dal quarto posto, vedendo assottigliarsi il vantaggio su Juventus e Como fino a dover ora inseguire nella corsa alla Champions League.
I risultati delle rivali rendono il quadro ancora più delicato: il pareggio della Juventus con il Sassuolo e la vittoria del Como con il Pisa mantengono apertissima la lotta, ma allo stesso tempo aumentano la pressione sulla squadra di Gasperini. La sfida contro il Lecce diventa quindi un crocevia fondamentale per restare agganciati al treno europeo.
Sul campo, la Roma approccia bene la gara e domina il primo tempo, occupando stabilmente la metà campo avversaria e costruendo diverse situazioni offensive. I giallorossi arrivano con continuità nei pressi dell’area di Falcone, senza però riuscire a trovare la precisione necessaria per impensierire davvero il portiere salentino. Una supremazia territoriale evidente, ma che non si traduce in occasioni realmente pericolose.