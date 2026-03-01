FOTO - Roma-Juventus 3-3

Allo Stadio Olimpico va in scena il delicatissimo scontro diretto tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0 in favore dei padroni di casa. La Roma parte fortissimo e sfiora il vantaggio al minuto 2: potente tiro di Pisilli, Perin non trattiene e Pellegrini calcia clamorosamente alto dall’interno dell’area piccola. Poco dopo i giallorossi corrono un doppio brivido, ma prima Rensch interrompe la ripartenza bianconera con un intervento fondamentale e successivamente Yildiz calcia alto da ottima posizione in seguito a un errore di Cristante. Al 24’ la Roma si rende nuovamente pericolosa e va vicina all’1-0 con Malen, ma Perin compie un grande intervento con la faccia in uscita bassa e manda il pallone in angolo. La risposta della Juventus non si fa attendere ed è affidata a McKennie, ma il suo colpo di testa esce per pochi centimetri. Successivamente ci prova Cristante, ma la sua incornata termina sopra la traversa. L’equilibrio si spezza al minuto 39 grazie a una magnifica pennellata di Wesley, il quale calcia di destro a giro e insacca la palla sotto l’incrocio dei pali. Termina così il primo tempo sull'1-0 per la Roma. Nella ripresa parte subito forte la Juventus, che la riapre con un gran gol di Conceicao. La rete sembra svegliare i bianconeri, ma la zampata di Ndicka sugli sviluppi di un corner giocato corto riporta i giallorossi avanti. Il 3-1 arriva poco dopo, con Malen, lanciato da Konè, beffa Perin con un tocco sotto a tu per tu. La beffa per la squadra di Gasperini arriva nel finale, quando Gatti pareggia dagli sviluppi di un calcio di punizione laterale. Finisce 3.3, Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.