FOTO - Genoa-Roma 2-1

Non una partita brillante della Roma che perde 2-1 in casa del Genoa e complica ulteriormente la corsa alla Champions League. I giallorossi soffrono nel primo tempo l'aggressività del Grifone, che obbliga la formazione di Gasperini ad indietreggiare e a tentare il contropiede. Nella ripresa il Grifone si porta in vantaggio grazie al rigore di Messias, subito dopo ripreso dal terzo gol consecutivo di Ndicka. Nel miglior momento, però, i giallorossi subiscono il 2-1 di Vitinha che spegne la partita nonostante l'assalto finale della Roma. Sconfitta che lascia i giallorossi a 51 punti a parimerito con il Como e a +1 sulla Juventus sesta. Ecco i migliori scatti del match.