Cremonese: ufficiale l'esonero di Nicola. Al suo posto pronto Giampaolo (COMUNICATO)

L'avventura di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese termina alla ventinovesima giornata di Serie A: fatale il ko per 1-4 contro la Fiorentina nello scontro diretto per la salvezza. La squadra grigiorossa aveva disputato una grande prima parte di stagione, ma dal quindicesimo turno di campionato è crollata e in 15 partite ha messo a referto 4 pareggi e ben 11 sconfitte. Ora la Cremonese è scivolata in diciottesima posizione in classifica con 24 punti (-3 dal Lecce diciassettesimo) e la società ha deciso di esonerare Davide Nicola. Al suo posto è pronto Marco Giampaolo, il quale firmerà un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Ecco il comunicato ufficiale: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".

(uscremonese.it)