Conferenza stampa, Di Francesco: "Dobbiamo infilarci nelle difficoltà della Roma. Partita delicata, ma i giallorossi sono abituati a giocare sotto pressione"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Ecco le parole dell'ex tecnico giallorosso e ora sulla panchina dei salentini.

Come sta Sottil?

"Sottil stava attraversando un momento particolare, per lui è una stagione travagliata da questo punto di vista. Si è fermato per mettersi a posto. Rimango con 19 giocatori di movimento, stiamo perdendo un po' di pezzi".

Chi sostituisce Coulibaly?

"Uno fra Gandelman e Fofana. In base a chi giocherà avremo un atteggiamento diverso. Gandelman è riuscito ad allenarsi con maggiore continuità questa settimana. Sta tornando a essere quel giocatore che abbiamo conosciuto quando è arrivato"

E' il momento peggiore per affrontare la Roma?

"Non lo so, conosco la piazza e gli umori ma tutto il mondo è paese. Roma è una città grande e tutto si enfatizza, ma anche in altri posti è così. Il tifoso romanista è arrabbiato ma pronto a sostenere la squadra. Loro saranno un pochino più stanchi, ma il mister starà pensando sicuramente a dei cambi. Dovremo essere bravi a infilarci nelle loro difficoltà, facendo la nostra partita. Senza abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere, non dobbiamo complicarci la vita da soli".

Come si spiega l'approccio ai secondi tempi con Cremonese e Napoli?

"Fa parte di un percorso di crescita, ci sono caratteristiche che vanno sempre migliorate. E' un dato di fatto che nelle ultime due gare abbiamo subito un gol al primo minuto del secondo tempo. Accadono delle cose che non riesci a controllare. Cercheremo di non commettere più certi errori e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Tutti possiamo fare qualcosa in più".

Come si ferma Malen?

"Rispetto all'andata mancano giocatori di spessore come Dybala e Soulé. Malen è un giocatore forte, di altissimo livello, lo conoscevo. E' un po' l'Hojlund della Roma, è bravissimo negli ultimi attacchi, nella profondità breve. Dovremo essere attenti per limitarlo".

La preoccupano le assenze con la gestione degli allenamenti?

"No, il livello è sempre alto negli allenamenti, si alza la competizione perché qualcuno intravede maggiori possibilità. Ho visto un'ottima settimana, riparto dall'atteggiamento e dalla crescita della consapevolezza".

Sono 40 anni dalla prima vittoria del Lecce in casa della Roma…

"Non lo sapevo. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di straordinario, dall'altra parte ci sono avversari forti ma l'obiettivo è provare a farli male, non solo subendo".

Che strascichi lasciano gli impegni europei?

"Nonostante le fatiche la Roma ha bisogno di fare risultato contro di noi, è una partita molto delicata, in un contesto dove ci sono giocatori abituati alle pressioni.

Questo è un loro vantaggio. Troveremo più di 60 mila spettatori che spingeranno la Roma sin dall'inizio".

Come sta Cheddira?

"Sta lavorando tanto in questo periodo. Non mi ha dato impressione di avere difficoltà nell'allenamento nonostante stia facendo il Ramadan. Sta crescendo di condizione e si sta mettendo a disposizione dei compagni, mi piace il suo approccio sempre positivo. Si giocherà il posto con Stulic".