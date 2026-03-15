Como-Roma, scintille Fabregas e Gasperini. Lo spagnolo: "Anche quando si perde bisogna dare la mano". Il romanista: "Non stimo i loro comportamenti"

Momenti di tensione al termine della sfida tra Como e Roma. Al fischio finale si è infatti acceso un piccolo parapiglia nella zona delle panchine che ha coinvolto i due allenatori. Secondo quanto riportato daPaolo Assogna a Sky Sport, Cesc Fabregas avrebbe puntato il dito controGian Piero Gasperini, reo, a suo dire, di non aver salutato l’avversario al termine della partita. Il tecnico dei giallorossi, infatti, avrebbe lasciato immediatamente il campo dirigendosi negli spogliatoi senza passare dalla panchina del Como. Già all'andata i due si erano scontrati verbalmente sulle diversità legate alla proposta di gioco dell'uno e dell'altro, ma alla fine non ci sono state ulteriori conseguenze.

Nel post partita Cesc Fabregas ha fatto chiarezza su quanto accaduto: "Io ogni volta che perdo sono sempre andato a dare la mano, anche se ti hanno massacrato o se credono che l’arbitro abbia sbagliato. È una questione di rispetto, mi sono arrabbiato ma va bene così".

Gian Piero Gasperini ha risposto alle parole di Fabregas ai microfoni dell'ANSA: "Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina".

(ansa.it)