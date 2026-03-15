COMO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Tornano Hermoso e Koné dal 1’, El Shaarawy titolare. Squadra allo stadio (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Continua il tour de force della Roma e oggi alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia il delicatissimo scontro diretto con il Como, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. I giallorossi e i lariani sono appaiati a 51 punti e la Juventus quarta in classifica (vittoriosa ieri in casa dell’Udinese) è a +2.

La gara odierna si piazza tra il doppio confronto europeo con il Bologna e Gasperini è costretto a gestire le energie fisiche: davanti alla porta di Svilar scelto il trio difensivo composto da Ghilardi-Mancini-Hermoso a causa della squalifica di Ndicka, mentre sulle fasce Celik e Wesley. A centrocampo torna Koné dal 1’ in coppia con Cristante, sulla trequarti Pellegrini è affiancato da El Shaarawy e i due agiranno attorno a Malen.

IL TABELLINO

COMO: Butez; Ramon, Kempf, Carlos; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Valle; Baturina, Caqueret; Paz.

A disp.: Törnqvist, Vigorito, Cavalina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, J.Rodriguez, Alberto Moreno, Kühn, Perrone, Vojvoda, Diao, Van Der Brempt.

All.: Fabregas.

ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Vaz, Zaragoza.

All.: Gasperini.

Arbitro: Massa. Assistenti: Meli – Alassio. IV Uomo: Sozza. VAR: Fabbri. AVAR: Gariglio.

PREPARTITA

17:16 - Il Como annuncia la formazione ufficiale.

⚪️ COMO STARTING XI VS. ROMA ? pic.twitter.com/vLjzstpiU8 — Como1907 (@Como_1907) March 15, 2026





17:10 - Squadra in campo per la consueta ricognizione prepartita.





17:00 - La Roma conferma la formazione ufficiale.





16:55 - Il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora anticipa la formazione ufficiale della Roma.





16:53 - La Roma è arrivata allo Stadio Sinigaglia.





16:20 - Uno sguardo all'interno dello spogliatoio della Roma.









16:09 - Ecco una panoramica dello Stadio Sinigaglia a poco meno di due ore dal calcio d'inizio.







