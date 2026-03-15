COMO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Tornano Hermoso e Koné dal 1’, El Shaarawy titolare. Squadra allo stadio (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Continua il tour de force della Roma e oggi alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia il delicatissimo scontro diretto con il Como, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. I giallorossi e i lariani sono appaiati a 51 punti e la Juventus quarta in classifica (vittoriosa ieri in casa dell’Udinese) è a +2.
La gara odierna si piazza tra il doppio confronto europeo con il Bologna e Gasperini è costretto a gestire le energie fisiche: davanti alla porta di Svilar scelto il trio difensivo composto da Ghilardi-Mancini-Hermoso a causa della squalifica di Ndicka, mentre sulle fasce Celik e Wesley. A centrocampo torna Koné dal 1’ in coppia con Cristante, sulla trequarti Pellegrini è affiancato da El Shaarawy e i due agiranno attorno a Malen.
IL TABELLINO
COMO: Butez; Ramon, Kempf, Carlos; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Valle; Baturina, Caqueret; Paz.
A disp.: Törnqvist, Vigorito, Cavalina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, J.Rodriguez, Alberto Moreno, Kühn, Perrone, Vojvoda, Diao, Van Der Brempt.
All.: Fabregas.
ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Vaz, Zaragoza.
All.: Gasperini.
Arbitro: Massa. Assistenti: Meli – Alassio. IV Uomo: Sozza. VAR: Fabbri. AVAR: Gariglio.
PREPARTITA
17:16 - Il Como annuncia la formazione ufficiale.
⚪️ COMO STARTING XI VS. ROMA ? pic.twitter.com/vLjzstpiU8
— Como1907 (@Como_1907) March 15, 2026
17:10 - Squadra in campo per la consueta ricognizione prepartita.
Pitch Inspection before #ComoRoma ??#ASRoma pic.twitter.com/4tlcHLtbI2
— AS Roma English (@ASRomaEN) March 15, 2026
17:00 - La Roma conferma la formazione ufficiale.
? | La nostra formazione per #ComoRoma ?#ASRoma pic.twitter.com/gy8YZAucde
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 15, 2026
16:55 - Il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora anticipa la formazione ufficiale della Roma.
Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen#ASRoma #ComoRoma @tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 15, 2026
16:53 - La Roma è arrivata allo Stadio Sinigaglia.
Eccoci ??#ASRoma #ComoRoma pic.twitter.com/TC5wtKgotQ
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 15, 2026
16:20 - Uno sguardo all'interno dello spogliatoio della Roma.
New sponsor on the pitch ⚽️#ASRoma | https://t.co/LwmdRK3UGG | #sentilapassionedalvivo pic.twitter.com/foKOvMGZLX
— AS Roma English (@ASRomaEN) March 15, 2026
Inside our locker room ??⚡️#ASRoma #ComoRoma pic.twitter.com/VZnSXPaam9
— AS Roma English (@ASRomaEN) March 15, 2026
16:09 - Ecco una panoramica dello Stadio Sinigaglia a poco meno di due ore dal calcio d'inizio.
??️#ASRoma #ComoRoma pic.twitter.com/JkWnZfTYoz
— AS Roma English (@ASRomaEN) March 15, 2026
??️?️#ASRoma #ComoRoma pic.twitter.com/RE7lgiJuWp
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 15, 2026