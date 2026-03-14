COMO-ROMA: le info per i tifosi in trasferta. Dalle 15 disponibile un servizio di navette gratuito per raggiungere lo stadio (COMUNICATO)

Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia l'attesissimo scontro diretto tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. I giallorossi e i lariani sono appaiati al quarto posto in classifica con 51 punti e la Juventus sesta è a -1. La società capitolina ha pubblicato sul proprio sito le informazioni più utili per coloro che si recheranno in Lombardia: "In vista di Como-Roma, giornata numero 29 di Serie A, in programma domenica 15 marzo 2026 alle 18:00, ecco alcune info per i tifosi giallorossi.

Trasporti verso lo stadio

A partire dalle ore 15:00 sarà disponibile un servizio di navette gratuite per raggiungere lo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Le navette partiranno dal parcheggio di Como – Via Colombo, sono a disposizione della tifoseria ospite.

Si consiglia pertanto ai tifosi di utilizzare il suddetto parcheggio gratuito, dal quale sarà possibile raggiungere comodamente lo stadio tramite il servizio dedicato".

(asroma.com)