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COMO-ROMA: le info per i tifosi in trasferta. Dalle 15 disponibile un servizio di navette gratuito per raggiungere lo stadio (COMUNICATO)

14/03/2026 alle 14:42.
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Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia l'attesissimo scontro diretto tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. I giallorossi e i lariani sono appaiati al quarto posto in classifica con 51 punti e la Juventus sesta è a -1. La società capitolina ha pubblicato sul proprio sito le informazioni più utili per coloro che si recheranno in Lombardia: "In vista di Como-Roma, giornata numero 29 di Serie A, in programma domenica 15 marzo 2026 alle 18:00, ecco alcune info per i tifosi giallorossi.

Trasporti verso lo stadio

A partire dalle ore 15:00 sarà disponibile un servizio di navette gratuite per raggiungere lo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Le navette partiranno dal parcheggio di Como – Via Colombo, sono a disposizione della tifoseria ospite. 

Si consiglia pertanto ai tifosi di utilizzare il suddetto parcheggio gratuito, dal quale sarà possibile raggiungere comodamente lo stadio tramite il servizio dedicato".

(asroma.com)

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