Como-Roma, il retroscena sul rigore. Pellegrini riporta l'indicazione della panchina: "Malen", e cede il pallone

Inizio di gara subito intenso al Sinigaglia, dove la Roma ha sbloccato il match al 7' grazie a un calcio di rigore trasformato da Donyell Malen. Prima della battuta, però, le telecamere hanno catturato un particolare dialogo tra i leader giallorossi. Lorenzo Pellegrini, solitamente incaricato della battuta, si è presentato sul dischetto con il pallone tra le mani. Avvicinato da Bryan Cristante, il centrocampista ha pronunciato una sola parola, catturata chiaramente dal labiale: "Malen". Un’indicazione secca, arrivata probabilmente dalla panchina, che ha portato il capitano a consegnare immediatamente la sfera all'attaccante olandese. Il numero 14 non ha tradito le attese, spiazzando Butez per il gol dello 0-1.