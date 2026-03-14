Como-Roma, i convocati di Gasperini: c'è Koné. Ancora assente Soulé

Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia l'attesissimo scontro diretto tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco figura Manu Koné, il quale sembra aver smaltito l'affaticamento muscolare alla coscia che lo ha tenuto ai box contro il Bologna. Ancora assente, invece, Matias Soulé, che sta lottando contro la pubalgia. Fuori anche Evan Ndicka a causa della squalifica e i lungodegenti Artem Dovbyk, Evan Ferguson e Paulo Dybala.

La lista dei convocati

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

(asroma.com)