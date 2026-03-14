Como-Roma, i convocati di Fabregas: c'è Perrone, rientra Diao

Il Como ha diramato la lista dei calciatori convocati dal tecnico Cesc Fàbregas per la sfida di domani contro la Roma, in programma alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. L'incontro, valido per la 29ª giornata di Serie A, mette di fronte le due formazioni attualmente appaiate in classifica e in piena lotta per un piazzamento nella prossima Champions League. Rientrano nella lista dei lariani Maximo Perrone, che era in dubbio, e anche Assane Diao dopo un lungo stop. Di seguito l'elenco completo a disposizione dell'allenatore lariano:

Portieri: Jean Butez, Noel Törnqvist, Mauro Vigorito, Nikola Cavlina.

Difensori: Marc-Oliver Kempf, Álex Valle, Edoardo Goldaniga, Jacobo Ramón, Alberto Moreno, Ivan Smolčić, Mërgim Vojvoda, Diego Carlos, Ignace Van Der Brempt.

Centrocampisti: Maxence Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Adrian Lahdo, Martin Baturina, Máximo Perrone, Lucas Da Cunha.

Attaccanti: Álvaro Morata, Tasos Douvikas, Jesús Rodríguez, Nicolas Kühn, Assane Diao.

Our squad for tomorrow’s match against Roma ? pic.twitter.com/x8E6jCKNwb — Como1907 (@Como_1907) March 14, 2026



