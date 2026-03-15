Como-Roma, Gasperini punta su El Shaarawy: il Faraone partirà titolare

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia il delicatissimo scontro diretto tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A, e Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare su Stephan El Shaarawy: come rivelato dal giornalista Filippo Biafora, il Faraone scenderà in campo dal primo minuto. Rimasto ai box per oltre due mesi a causa di un problema fisico, l'ultima presenza dell'attaccante classe '92 risale alla partita di Coppa Italia contro il Torino del 13 gennaio.

(Canale Telegram Filippo Biafora)