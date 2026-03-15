COMO-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Archiviata l'andata degli ottavi di Europa League, la Roma si rituffa in campionato. Oggi alle ore 18:00, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, i giallorossi affrontano il Como di Cesc Fàbregas nella sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Un appuntamento fondamentale per la squadra di Gasperini, a caccia di punti preziosi nella corsa alla prossima Champions League.

Tanti dubbi per il tecnico giallorosso, che deve fare i conti in primis con la squalifica di Ndicka. Davanti a Svilar, l'unico certo di una maglia è Mancini; al suo fianco dovrebbe tornare Hermoso dal 1', con Ghilardi favorito per completare il terzetto (attenzione però all'opzione Celik arretrato). Sulle fasce i favoriti sono Celik e Wesley, ma restano vive le opzioni Rensch e Tsimikas. In mezzo al campo si registra il prezioso recupero di Manu Koné, che si gioca il posto con Pisilli e Cristante: se Bryan dovesse essere avanzato sulla trequarti, Niccolò troverebbe spazio in mediana. Davanti, con l'insostituibile Malen, Pellegrini ed El Shaarawy sembrano in vantaggio per completare il reparto offensivo.

DOVE VEDERE COMO-ROMA IN TV E IN STREAMING

Como-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Caqueret.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen.

LE QUOTE

BOLOGNA-ROMA 1 X 2 EUROBET 2 3.20 4.00 SNAI 2.05 3.25 3.75 PLANETWIN365 2.05 3.25 3.85 SISAL 2.05 3.25 3.75

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