Como, Fabregas: "Per il momento non abbiamo i valori per stare tra le prime quattro"

DAZN - Dopo la vittoria contro il Cagliari, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato al termine della partita. I lariani, che agganciato momentaneamente la Roma al quarto costo, affronteranno proprio i giallorossi la prossima settimana. Le parole del tecnico: “Per il momento non abbiamo i valori per stare tra le prime quattro: ci sono le statistiche, ma poi le partite come quelle di oggi. Contro il Cagliari la squadra mi ha dimostrato che sta facendo passi in avanti. Abbiamo preparato il match in maniera opposta a come loro l’avevano immaginata, avevano lasciato l’erba alta e non avevano bagnato il campo: è stata la partita più difficile della stagione. Grande merito a Pisacane, sta facendo un grande lavoro, ha una squadra con un’identità e che farà strada”