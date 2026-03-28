Como, Da Cunha: "Champions? Più difficile arrivare in nazionale"

SKY SPORT INSIDER - Il Como, a otto giornate dal termine del campionato, occupa il quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. La squadra di Fabregas nelle ultime settimane sta alzando sempre di più il proprio rendimento, le vittorie contro le dirette concorrenti Juventus e Roma hanno dato ulteriore spinta ai Lariani che si trovano a tre lunghezze di vantaggio da entrambe. A parlare è il capitano del Como, e pilastro del centrocampo, Lucas Da Cunha. Ecco le sue parole.

L'ambizione della convocazione in nazionale visto le ottime prestazioni con la maglia del Como?

«Francia e Portogallo? Oggi la vedo un po’ di più come un obiettivo, perché sento che, se continuo a fare bene, posso meritare anche io una chiamata. Ma non è qualcosa a cui penso ogni giorno. Devo concentrarmi sul mio lavoro e sul Como. Poi, se un giorno arriverà la chiamata, sarò molto contento. È sicuramente qualcosa di importante per la mia carriera».

Più difficile la nazionale o la Champions con il Como?

«Secondo me è più difficile arrivare in nazionale».