Cagliari-Como, Perrone out per una ginocchiata sulla coscia sinistra: da valutare in vista della Roma

Brutte notizie per Cesc Fabregas. All'Unipol Domus sta andando in scena la partita tra Cagliari e Como, valida per la ventottesima giornata di Serie A, e l'allenatore spagnolo è stato costretto a rinunciare a Maximo Perrone per un problema fisico: il centrocampista si è accasciato a terra al 33' dopo aver ricevuto una ginocchiata sulla coscia sinistra da Ibrahim Sulemana in un contatto avvenuto alcuni minuti prima (al 26'). Il calciatore ha stretto i denti, ma al 36' ha alzato bandiera bianca e le sue condizioni sono da valutare in vista del big match contro la Roma in programma domenica 15 marzo alle ore 18.