Bologna, Italiano: "Non pensiamo alla Roma. Lykogiannis e Joao Mario recuperati, Heggem tornerà in gruppo lunedì"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Hellas Verona, in programma domani alle ore 15, e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sugli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Ecco le sue parole.

Come avete preparato la partita? State pensando alla Roma?

"Stiamo pensando solo al Verona e non al doppio binario. Vogliamo cercare di continuare a far punti in campionato perché abbiamo messo a posto una classifica che non ci stava più piacendo. Ora stiamo bene, abbiamo lavorato con grande entusiasmo e domani sarà importante sia per noi sia per loro. Sarà una partita contro una squadra forte, che ha giocatori importanti e ha ancora a disposizione punti per raggiungere l'obiettivo salvezza. Alla Roma ci penseremo da lunedì, per ora siamo concentrati sul Verona".

Giocherà Odgaard centravanti?

"Ci sono Castro e Dallinga, anche se è rientrato solo oggi per la rifinitura perché ha dovuto mettere a posto un problemino con la tendinite. Odgaard ha fatto il centravanti e sa muoversi da attaccante, ma quando ci sono a disposizione i titolari lui torna a fare il suo lavoro abituale".

Come stanno i centrali difensivi?

"Dietro non recuperiamo Heggem, lo riavremo lunedì in gruppo. Gli altri stanno bene: Casale è entrato bene dopo la botta subita da Vitik, Helland sta iniziando ad immedesimarsi con questo nuovo mondo. È un 2006 ed è arrivato a gennaio, deve ancora ambientarsi e conoscere allenatore e compagni, ma se ci dovesse essere la possibilità non avrei dubbi perché è un ragazzo serio che si allena forte. Sono contento di averlo a disposizione. In difesa dobbiamo continuare con questa grande applicazione che stiamo avendo. Siamo in crescita per quanto riguarda solidità e compattezza, ora speriamo di mettere gli esterni e gli attaccanti nelle condizioni di essere ancor più concreti davanti".

Quanti minuti ha nelle gambe Lykogiannis?

"Oggi ha fatto il secondo allenamento e mi sembra stia bene. Soffriva di un fastidio tendineo e abbiamo cercato di tutelarlo. Mi sembra perfettamente recuperato".

Joao Mario ha recuperato dalla botta subita con il Pisa?

"Sì, sta bene e si sta sciogliendo sempre di più. Sorride e si è messo a disposizione anche per giocare a sinistra, non era semplice. Ha fatto due grandi partite e sono felicissimo".