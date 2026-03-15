Bologna, Italiano: "Bernardeschi e Rowe avrebbero rischiato l'infortunio oggi. Giovedì sarà una battaglia"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla vittoria per 0-1 in casa del Sassuolo e tra i vari temi trattati ha parlato della sfida contro la Roma. Il tecnico rossoblù ha spiegato la gestione della rosa, motivando gli otto cambi di formazione con la necessità di preservare i titolari da infortuni muscolari, come accaduto oggi a Skorupski e De Silvestri.

È soddisfatto della prestazione in ottica Roma?

"Mi è piaciuto il primo tempo, sulla scia della prestazione di giovedì scorso. Sono contento per Dallinga, mi era piaciuto anche come era entrato contro la Roma. Ho fatto molti cambi perché se Bernardeschi e Rowe avessero giocato oggi avrebbero rischiato l'infortunio. Andiamo con entusiasmo e fiducia alla partita di giovedì".

Pensa che la Roma possa faticare a Como mentre lei ha ruotato molto?

"Il discorso domenica-giovedì è diverso da giovedì-domenica, si azzera tutto. Nei tre giorni c'è gente che fa fatica a spingere, ma con quattro giorni di riposo questo non succede più e secondo me arriveremo entrambe nel modo migliore possibile. Giovedì sarà una battaglia, speriamo di comportarci bene".