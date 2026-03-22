Bologna, Di Vaio: "Vittoria contro la Roma? Le emozioni sono state tante"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni della piattaforma streaming prima del calcio d'inizio del match contro la Lazio e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della vittoria contro la Roma in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni.

DI VAIO A DAZN

"Dopo la vittoria contro la Roma le emozioni sono state tante, ma la nostra capacità è sempre stata quella di resettare anche dopo un ko. Siamo tornati a notte fonda e abbiamo smaltito quella adrenalina nelle scorse ore. Dobbiamo ripartire, tenendoci aggrappati anche agli aspetti positivi avuti sul campo".