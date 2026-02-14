VIDEO - Gasperini sul calendario fitto: "Rispetto tutti, ma preferisco sempre giocare le coppe"

Alla vigilia del big match contro il Napoli, Gian Piero Gasperini ha affrontato in conferenza stampa il tema caldo dei calendari intasati e del rischio infortuni. Il tecnico della Roma, pur non volendo alimentare polemiche, ha espresso una posizione chiara sull'importanza delle competizioni europee per la crescita della squadra

"Io non faccio polemiche, rispetto le indicazioni e le opinioni di tutti", ha esordito Gasperini. "Per la mia esperienza posso dirvi che giocare in coppa mi ha aiutato. Certo, c'è il rischio infortuni perché la stragrande maggioranza avviene in partita e quasi mai in allenamento. Ma personalmente mi ha sempre aiutato giocare specialmente all'estero: i giocatori si confrontano con altri modi di giocare. Io preferirei sempre fare le coppe, la Champions ancora di più".



