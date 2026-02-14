VIDEO - Gasperini: "Scontri diretti? Siamo cresciuti, ma questa continua mancanza di giocatori ci sta rallentando"

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della questione scontri diretti. Le sue parole: "Rispetto al girone di andata siamo cresciuti, stiamo vivendo questa emergenza che non riguarda solo noi. Ci dà fastidio perchè siamo convinti che se siamo tutti possiamo essere competitivi. Gli infortuni ci stanno rallentando, ma abbiamo entusiasmo, domani giochiamo contro il Napoli e avremo un'altra risposta a questi quesiti."

