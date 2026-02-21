Clicky

VIDEO - Gasperini: "La Champions è un mio obiettivo, mi manca giocarla. Sono venuto qui per costruire qualcosa di forte senza aspettare anni"

21/02/2026 alle 15:16.
gasperini-conferenza-28122025

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha fatto chiarezza sull'obiettivo del raggiungimento della qualificazione alla Champions League: "Ranieri e la società mi hanno sempre detto che questo sarebbe stato un anno di transizione e crescita. Chi ha parlato di Champions come obiettivo sono io, per me esiste solo quello. Io ho lasciato la Champions e mi manca giocarla. Se qualcuno pensa di potermi mettere pressione si sbaglia di grosso, perché la Champions è il mio obiettivo ma bisogna fare fuori tante squadre. Io sono venuto qui per costruire qualcosa di forte, senza aspettare anni". 