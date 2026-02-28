VIDEO - Gasperini fissa l'obiettivo Champions: "Potrebbero servire più di 72 punti. Chi fa lo strappo ora si avvantaggia"

Interpellato sulla corsa per un posto nella prossima Champions League, Gian Piero Gasperini ha tracciato la linea, alzando l'asticella. Secondo il tecnico, la soglia qualificazione quest'anno potrebbe essere più alta del solito. "Difficile, ma in genere bisogna superare i 70-72 punti. Quest'anno potrebbe essere anche qualcosa in più", ha analizzato l'allenatore, sottolineando poi l'importanza del momento attuale della stagione: "L'anno scorso c'erano tante squadre coinvolte. Quest'anno si sono staccate prima Bologna e Lazio. Chi riesce a fare uno strappo di vittorie consecutive in questo momento si può avvantaggiare".

