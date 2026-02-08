VIDEO - Gasperini e la battuta sul possibile ritorno di Totti: "Io lo faccio giocare subito, ma si deve allenare"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha scherzato sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma: "Io lo faccio giocare subito, non c’è problema, ma si deve allenare, gli togliamo quindici anni e lo facciamo diventare un grande (ride, ndr)".
