VIDEO - Gasperini e il regolamento: "Calcio senza contrasti? A me piacerebbe meno. Simulazioni aumentate a causa delle interpretazioni del VAR"

21/02/2026 alle 15:30.
gasperini-57

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle polemiche arbitrali e sulle lacune del regolamento: "Il calcio è uno sport di contatto, se mi togli il contrasto mi togli un gesto tecnico bellissimo e spettacolare per il calcio. Se lo togli a me piace molto meno. I falli di mano sono un problema da sempre, le simulazioni un problema recente dovuto alle interpretazioni fatte col fotogramma televisivo". 